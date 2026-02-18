Реклама

На Украине ребенка отправили в детдом после насильственной мобилизации его отца

В Кривом Роге ребенка отправили в детдом после того, как его отца мобилизовали
Марина Совина
Фото: Unsplash

В Кривом Роге ребенка отправили в детский дом после того, как его отца мобилизовали. Об этом в Telegram заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его словам, 43-летний мужчина пришел обновить данные в военкомат, однако там у него отобрали телефон и заперли в подвальном помещении.

14-летний сын украинца обратился в полицию, когда отец не вернулся домой. По словам Дубинского, мать мальчика переехала в другую страну, при этом не была лишена родительских прав. Он отметил, что слушания о признании мужчины отцом-одиночкой отменили, поскольку представители органов опеки не явились.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина попытался добровольно отпилить себе руку болгаркой. Он нанес себе увечье, чтобы избежать мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Сейчас он находится в областной больнице.

В начале февраля глава медслужбы «Ульф» Алина Михайлова раскрыла, что в результате ежемесячной мобилизации в ВСУ служить в армии остаются только 10 тысяч «косых и кривых», а 20 тысяч бойцов дезертируют. Она пояснила, что на передовой оказываются те, кто «просто не смог убежать за забор».

