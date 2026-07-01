Матвиенко предложила мораторий на закон о госзакупках

Матвиенко предложила мораторий на закон о контрактной системе в сфере госзакупок

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой временно приостановить действие закона №44-ФЗ о контрактной системе в сфере госзакупок. По ее мнению, это позволит регионам быстрее и эффективнее использовать выделенные бюджетные средства, пишет РИА Новости.

«Я бы предложила, с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем.. Может быть, наложить мораторий на 44-й закон и дать возможность быстро осваивать средства», — сказала политик в ходе пленарного заседания.

Матвиенко предложила поручить вице-спикеру Совета Федерации Николаю Журавлеву направить в правительство инициативу о введении моратория на действие закона №44-ФЗ до окончания специальной военной операции. По ее мнению, это позволит регионам оперативнее принимать решения о строительстве инфраструктурных, социальных и других объектов.

Федеральный закон №44-ФЗ, регулирующий государственные и муниципальные закупки, определяет порядок расходования бюджетных средств. По мнению авторов заявления, действующие нормы закона сегодня замедляют реализацию перспективных и стратегически важных проектов в экономике.