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Силовые структуры
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18:05, 1 июля 2026Силовые структуры

Напавшие на российского полицейского из-за девушки извинились

Суд Москвы арестовал двух юношей за нападение и оскорбление полицейского
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Salivanchuk Semyon / Shutterstock / Fotodom

Басманный районный суд Москвы арестовал двух юношей за нападение и оскорбление сотрудника полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов столицы.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 18-летнего Давида Черноусова и 19-летнего Сергея Козлова, уточняет ТАСС.

Им предъявлены обвинения по статьям 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 319 («Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих обязанностей») УК РФ. Юноши взяты под стражу на два месяца. Оба принесли извинения полицейскому и частично признали вину.

28 июня на Маросейке девушка ударилась об автомобиль, когда переходила дорогу. Водитель вышел к ней и в этот момент к нему подбежали ее знакомые с требованием заплатить компенсацию. Мужчина вызвал инспектора ДПС. Когда тот приехал на место, юноши оскорбили его, напали со спины и намеренно сбили видеорегистратор с его обмундирования, после чего скрылись. Их задержали в Московской области и возбудили уголовное дело.

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