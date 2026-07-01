Напавшие на российского полицейского из-за девушки извинились

Суд Москвы арестовал двух юношей за нападение и оскорбление полицейского

Басманный районный суд Москвы арестовал двух юношей за нападение и оскорбление сотрудника полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов столицы.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 18-летнего Давида Черноусова и 19-летнего Сергея Козлова, уточняет ТАСС.

Им предъявлены обвинения по статьям 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 319 («Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих обязанностей») УК РФ. Юноши взяты под стражу на два месяца. Оба принесли извинения полицейскому и частично признали вину.

28 июня на Маросейке девушка ударилась об автомобиль, когда переходила дорогу. Водитель вышел к ней и в этот момент к нему подбежали ее знакомые с требованием заплатить компенсацию. Мужчина вызвал инспектора ДПС. Когда тот приехал на место, юноши оскорбили его, напали со спины и намеренно сбили видеорегистратор с его обмундирования, после чего скрылись. Их задержали в Московской области и возбудили уголовное дело.