Названо число сбитых на подлете к Москве украинских БПЛА

Мэр Собянин: Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Москве. Такое число уничтоженных устройств назвал мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

Он пояснил, что на местах падений обломков дронов начали работать экстренные службы. Информации о пострадавших и значительных разрушениях на земле московский мэр не привел.

До этого в Минобороны рассказали, что в ночь с 30 июня на 1 июля Киев выпустил по российским регионам 179 дронов. Атакам подверглись Калужская, Орловская и Астраханская области, а также Ставропольский край и Московский регион. Все ликвидированные беспилотники относились к самолетному типу.

Еще раньше системы ПВО сбили украинские дроны над Абхазией и Россией.