Описана стратегия Европы по давлению на Трампа ради Украины

Политолог Бондаренко: У ЕС есть рычаги давления на Трампа по украинскому вопросу

Европейский союз (ЕС) располагает хоть и ограниченными, но действенными рычагами влияния на президента США Дональда Трампа в рамках вопроса украинского мирного урегулирования. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог, директор Фонда эффективной политики Олег Бондаренко.

По его словам, стратегия Европейского союза, построенная вокруг максимальной консолидации в поддержку Украины, с начала конфликта в целом почти не менялась. Он подчеркнул: поколебать эту линию не смогли даже усилия Вашингтона, и едва ли ситуация изменится в обозримой перспективе.

«В свою очередь, США пока взяли паузу. И этой паузой, очевидно, пытаются воспользоваться европейцы. Тяжело обсуждать "план Трампа", когда такого плана, по сути, не существует», — сказал Бондаренко.

Среди способов Европы влиять на американскую внешнюю политику он назвал мощное оружейное лобби, а также сторонников «жесткой линии» в руководстве Республиканской партии.

«Трампа сложно упрекнуть в том, что он игнорирует мнение Европы насчет украинского конфликта. Даже если в самой Европе утверждают обратное, он вынужден учитывать стремление ЕС поддерживать Украину и дальше», — заключил аналитик.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участникам саммита G7 удалось повлиять на позицию американского президента Дональда Трампа по поводу конфликта на Украине, и теперь она изменилась.