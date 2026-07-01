Оштрафованный за пропаганду ЛГБТ из-за рекламы с Жидковским бренд не согласился с судом

Оштрафованный за пропаганду ЛГБТ косметический бренд CHA U KAO не согласен с решением суда

Руководство бренда CHA U KAO, который оштрафовали из-за рекламы с блогером Алексеем Жидковским, заявило о несогласии с решением суда. Об этом пишут «Осторожно, новости» со ссылкой на пресс-службу марки.

Компанию «НУОЛАБ», которая владеет CHA U KAO, оштрафовали на 2,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в интернете. Разбирательство началось после публикации рекламы с участием Жидковского, который стал лицом линейки блесков для губ.

Представители компании заявили, что опубликованные видео были коммерческой рекламой конкретного косметического продукта, в которой Жидковский участвовал как публичное лицо для продвижения товара. По словам собеседников, компания не вкладывала в промо политического или идеологического смысла.

В пресс-службе CHA U KAO отметили, что решение об обжаловании судебного решения примут только после получения и изучения полного текста постановления. При этом представители бренда подчеркнули, что действительно удалили несколько материалов с сайта и соцсетей, но, по их мнению, эти действия не являются признанием вины или согласием с квалификацией.

Для косметической индустрии эта ситуация важна шире, чем одно дело одного бренда. Производителям, рекламодателям, агентствам и площадкам необходимо заранее понимать, как оценивать кампании и какие требования учитывать при размещении рекламы CHA U KAO

Ранее TikTok оштрафовали в России на миллионы рублей. Компанию признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях России («Неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и принятию мер по ограничению доступа к информации»). TikTok назначили наказание в виде штрафа в размере трех миллионов рублей. Выяснилось, что в 2025 году соцсеть не удалила два видео, в которых содержалась пропаганда ЛГБТ.