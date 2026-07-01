Прилепин привел подробности о службе сына на СВО

Писатель Прилепин заявил, что его сын завершает службу в Добровольческом корпусе на СВО

Писатель Захар (настоящее имя — Евгений) Прилепин заявил, что его сын Игнат завершает службу в Добровольческом корпусе на специальной военной операции (СВО). Такие подробности он привел на пресс-конференции в ТАСС.

Он уточнил, что Игнат действовал в группе подноса и доставлял на передовую боеприпасы и провизию.

До этого Прилепин делился, что его 21-летний сын проходит службу отдельно от него, но тоже в Добровольческом корпусе, в подразделении «Родня», которое входит в интербригаду «Пятнашка».

Писатель участвует в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. В январе 2023-го он подписал контракт с Росгвардией. Затем комиссовался после ранения в результате подрыва его автомобиля. Очередной контракт заключил в октябре 2025 года с Добровольческим корпусом, он завершился в мае.

После службы Прилепин рассказал, что подготовил большое философское исследование об опасности радикальной ксенофобии. Он также заверил, что намерен продолжить работу над художественными произведениями. В частности, он упомянул роман «Тума», в котором повествование строится вокруг событий XVII века в России.