Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 1 июля 2026Россия

Прилепин привел подробности о службе сына на СВО

Писатель Прилепин заявил, что его сын завершает службу в Добровольческом корпусе на СВО
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Писатель Захар (настоящее имя — Евгений) Прилепин заявил, что его сын Игнат завершает службу в Добровольческом корпусе на специальной военной операции (СВО). Такие подробности он привел на пресс-конференции в ТАСС.

Он уточнил, что Игнат действовал в группе подноса и доставлял на передовую боеприпасы и провизию.

До этого Прилепин делился, что его 21-летний сын проходит службу отдельно от него, но тоже в Добровольческом корпусе, в подразделении «Родня», которое входит в интербригаду «Пятнашка».

Писатель участвует в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. В январе 2023-го он подписал контракт с Росгвардией. Затем комиссовался после ранения в результате подрыва его автомобиля. Очередной контракт заключил в октябре 2025 года с Добровольческим корпусом, он завершился в мае.

После службы Прилепин рассказал, что подготовил большое философское исследование об опасности радикальной ксенофобии. Он также заверил, что намерен продолжить работу над художественными произведениями. В частности, он упомянул роман «Тума», в котором повествование строится вокруг событий XVII века в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны сообщили о боестолкновении с ВСУ в Черном море

    Дачников попросили не пить воду из бочки на участке

    Бывшего главаря ОПГ «Центровые» захотели вернуть с передовой под суд

    Российская «Молния» атаковала цель без пилота

    Российские подростки на камеру облили сверстницу маслом и избили

    Россиян предупредили о схеме обмана наркокартелей при вылете со Шри-Ланки

    Российский школьник прилетел в другой регион на заработки и попал под следствие

    «АвтоВАЗ» запустил в производство модель с расширенной комплектацией

    «Банда Диспетчера» ответит за расправу над знакомым Билла Гейтса в России

    Раскрыты характеристики закупаемых Украиной шведских истребителей Gripen E

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok