Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:10, 23 июня 2026Россия

Прилепин рассказал о работе после отказа от продолжения службы на СВО

Писатель Прилепин заявил о работе над исследованием об опасности радикальной ксенофобии
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Корытов / РИА Новости

Российский писатель Захар (Евгений) Прилепин заявил, что подготовил большое философское исследование об опасности радикальной ксенофобии. О своей работе после отказа от продолжения службы на специальной военной операции (СВО) публицист рассказал в беседе с RT.

«Я сейчас подготовил книжку, она называется "Чужецарствие". Это не роман, это большое философское исследование. Большое исследование об опасности радикальной ксенофобии, которая распространяется в том числе, увы, и в России», — сказал Прилепин.

Писатель также подчеркнул, что планирует продолжить работу над художественными произведениями. В частности, он упомянул роман «Тума», в котором повествование строится вокруг событий XVII века в России. Прилепин признался, что уже разработал полную структуру и содержание романа, однако еще не успел перенести произведение из головы на бумагу.

Ранее стало известно, что Прилепин не захотел продлевать контракт для участия в спецоперации на Украине. Также сообщалось, что публициста планируют назначить проректором Горного Института в Санкт-Петербурге по воспитательной и идеологической работе — сам писатель был согласен с предложением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия разбомбила старый советский объект с подземными бункерами. Там британцы тренировали бойцов ВСУ

    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Путин назвал главную составляющую успеха СВО

    В России указали на смену риторики Германии в отношении конфликта

    Гоблин призвал посмотреть на Украину в одном вопросе

    Выявлена скрытая опасность повышенного давления

    В России угрозы Зеленского в адрес Белоруссии назвали «репликой дурака»

    США спрогнозировали рекордные поставки топлива в страну БРИКС

    Путин заявил о готовности оперативно ответить на любые угрозы

    Лавров усомнился в объективности США как посредника по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok