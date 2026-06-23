Прилепин рассказал о работе после отказа от продолжения службы на СВО

Писатель Прилепин заявил о работе над исследованием об опасности радикальной ксенофобии

Российский писатель Захар (Евгений) Прилепин заявил, что подготовил большое философское исследование об опасности радикальной ксенофобии. О своей работе после отказа от продолжения службы на специальной военной операции (СВО) публицист рассказал в беседе с RT.

«Я сейчас подготовил книжку, она называется "Чужецарствие". Это не роман, это большое философское исследование. Большое исследование об опасности радикальной ксенофобии, которая распространяется в том числе, увы, и в России», — сказал Прилепин.

Писатель также подчеркнул, что планирует продолжить работу над художественными произведениями. В частности, он упомянул роман «Тума», в котором повествование строится вокруг событий XVII века в России. Прилепин признался, что уже разработал полную структуру и содержание романа, однако еще не успел перенести произведение из головы на бумагу.

Ранее стало известно, что Прилепин не захотел продлевать контракт для участия в спецоперации на Украине. Также сообщалось, что публициста планируют назначить проректором Горного Института в Санкт-Петербурге по воспитательной и идеологической работе — сам писатель был согласен с предложением.