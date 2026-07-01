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Путешествия
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15:51, 1 июля 2026Путешествия

Путешествия стали для россиян одним из главных способов борьбы со стрессом

Каждый второй россиянин снимает стресс путешествиями
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Путешествия стали для россиян одним из главных способов борьбы со стрессом — каждый второй расслабляется в поездках. Об этом говорится в исследовании сервиса «Туту», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, аналитики выяснили, что, помимо сна и просмотра сериалов, с усталостью, эмоциональным выгоранием и перегрузкой делами на работе помогает справиться туризм — его предпочитают 46 процентов респондентов. Путешествия опередили прогулки на природе — их выбрали 45 процентов россиян, музыку и чтение — 38 процентов, а также общение с близкими — 36 процентов. При этом жительницы России предпочитают турпоездки как антистресс чаще мужчин: 52 процента против 40.

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Более половины участников исследования ответили, что после поездок отмечают улучшение настроения, прилив энергии и снижение стресса. Положительный эффект в эмоциональном состоянии от смены обстановки фиксируют 38 процентов опрошенных. 35 процентов подчеркнули, что туры не только снимают стресс, но и дают возможность выйти из рутины, а 33 процента отметили восстановление сил в дороге. «Негативные последствия редки: финансовое напряжение после путешествий называют лишь 10 процентов, раздражение и разочарование — по 2 процента», — говорится в исследовании.

Ранее стало известно, что российские мужчины перестали оплачивать путешествия для своих женщин — последние пять лет россиянки финансируют поездки чаще, чем их партнеры. Средний чек у россиянок выше, особенно в авиаперелетах.

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