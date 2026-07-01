OneTwoTrip назвал пять самых щедрых стран ЕС по выдаче Шенгенской визы россиянам

Путешествующим в страны Шенгена россиянам рассказали о важных изменениях в 2026 году. Германия, Франция, Чехия и Польша прекратили принимать пятилетние небиометрические паспорта, поэтому, чтобы въехать на территорию этих государств, необходимо иметь при себе 10-летний загранпаспорт с чипом, сообщили «Газете.Ru» эксперты OneTwoTrip.

Также специалисты сервиса рассказали о пяти самых щедрых странах по выдаче Шенгенской визы. Среди них — Франция, Италия, Испания, Венгрия и Греция.

«Франция — фаворит для тех, кто хочет мультивизу на полгода и более. Минус — сложно поймать слот. Италия — стабильный вариант на 3–6 месяцев, но строги к выпискам. Эксперты советуют показывать остаток от 350 тысяч рублей на человека», — уточняют эксперты.

Испания рассматривает заявления на получение визы всего 10-15 дней, но при этом и выдает их обычно четко под определенные даты. Венгрия очень редко отказывает в получении Шенгена, но для его оформления необходимо подтвердить, что у путешественников уже оплачены отель и перелет. Греция же требует показать предоплату за проживание на территории страны (не менее 30 процентов).

В сервисе напомнили, что у россиян нет прямого въезда по Шенгенской визе в страны Балтии, а также в Польшу, Чехию и Финляндию.

Ранее Еврокомиссия опровергла подготовку запрета на выдачу туристических виз россиянам.