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12:54, 1 июля 2026Бывший СССР

Раскрыта цель Украины в противостоянии с Белоруссией

Политолог Юспа: Киев попытается поставить Тихановскую во главе Белоруссии
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Украина заметно усилила давление на Белоруссию в последнее время. Конечную цель Киева в противостоянии с Минском раскрыл в беседе с «Царьградом» политолог Михаил Юспа.

Лидер Украины Владимир Зеленский недавно потребовал от белорусских властей прекратить строительство неких объектов на границе. Было заявлено, что они якобы связаны с военной инфраструктурой и могут быть прямым доказательством вовлеченности Минска в спецоперацию на стороне России.

Политолог выразил уверенность, что подобными ложными обвинениями Киев рассчитывает лишить Москву союзников. Еще одним доказательством этого предположения служит желание Украины поставить во главе Белоруссии лидера оппозиционной партии страны Светлану Тихановскую.

«Свидетельством этому, в частности, является ее недавний визит в Киев. На фоне этого руководство Республики Беларусь все равно выступает с примирительной позицией в отношении Киева. Но, видя это, украинские власти начинают еще больше давить», — заметил эксперт.

Юспа добавил, что Зеленский будет продолжать повышать ставки. Он уже заявлял о том, что белорусские НПЗ снабжают топливом Россию, а потому Киев может попытаться ударить по ним. «И, таким образом, втянут Республику Беларусь в противостояние и под этим соусом попробуют поставить Тихановскую на трон. Как мне кажется, это в конечном счете является их целью», — резюмировал специалист.

Ранее в МИД Украины вместо Лукашенко решили позвать на разговор с Зеленским Тихановскую. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

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