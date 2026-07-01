Раскрыты детали роскошной свадьбы Тейлор Свифт на 1000 человек

Page Six: Роскошная свадьба Тейлор Свифт на 1000 человек пройдет в Мэдисон-сквер-гарден

Журналисты Page Six раскрыли детали роскошной свадьбы певицы Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Трэвиса Келси. Материал опубликован на сайте издания.

По словам инсайдеров, праздничные мероприятия будут проходить 2 и 3 июля в Мэдисон-сквер-гарден (MSG) в Нью-Йорке — на знаменитой крытой арене, где проходят баскетбольные матчи и многочисленные концерты знаменитостей. В первый день на стадионе соберут семью и близких друзей, а на следующий день на свадьбу прибудут уже около тысячи человек.

Для приглашенных пары предусмотрены отдельные зоны парковки, а к арене гостей будут доставлять на автобусах с тонированными стеклами

Городское управление по выдаче разрешений на проведение мероприятий на улицах сообщило, что пара подала заявку для организации торжества с 2 по 4 июля. Заявка предусматривает перекрытие улиц вокруг MSG и установку общественного шатра перед местом проведения мероприятия, которое вместит от 500 до 999 человек.

Известно, что на месте будут работать полиция и частные охранные компании. Несколько улиц вокруг арены планируется перекрыть, под усиленной защитой окажется и воздушное пространство над площадкой.

Среди приглашенных оказались Эд Ширан с женой Черри Сиборн, Блейк Лайвли с мужем Райаном Рейнольдсом, Джиджи Хадид и Селена Гомес, а также Сьюки Уотерхаус, участники рок-группы Haim. По слухам, Свифт пригласила и экс-возлюбленного Гарри Стайлса с его новой девушкой — Зои Кравитц. Что касается стороны Келси, в списке его гостей — тренер команды «Канзас-Сити Чифс» Энди Рид, его партнеры по команде и другие непубличные друзья.

Анонимные источники также рассказали, что на свадьбе пары выступят Стиви Никс и Тим Макгроу. При этом детали декора и дизайн платья невесты держат в секрете, но Page Six стало известно, что декораторы соорудили на арене огромный замок.

В июне сообщалось, что популярный российский стендап-комик Сергей Орлов сыграет роскошную свадьбу в Таиланде. На мероприятие пригласили всего около сорока человек, для которых уже оплатили билеты и размещение. Стоимость всей церемонии оценили примерно в полмиллиона долларов.