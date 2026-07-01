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20:02, 1 июля 2026Мир

Раскрыты новые детали расследования по «Северным потокам»

ARD: Доказательства против украинского главы подрывников «Северных потоков» неопровержимы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Доказательства против украинца Сергея К., возглавившего группу подрывников газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», являются неопровержимыми. Об этом пишет телеканал ARD со ссылкой на источники.

«Доказательная база против К. является неопровержимой», — утверждается в публикации.

По данным следствия, Сергей К. возглавлял группу диверсантов, осуществивших подрыв. Предполагается, что он также выполнял роль командующего на борту яхты «Андромеда», использовавшейся для диверсий.

Ранее прокуратура Германии официально предъявила первые обвинения гражданину Украины по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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