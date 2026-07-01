ARD: Доказательства против украинского главы подрывников «Северных потоков» неопровержимы

Доказательства против украинца Сергея К., возглавившего группу подрывников газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», являются неопровержимыми. Об этом пишет телеканал ARD со ссылкой на источники.

«Доказательная база против К. является неопровержимой», — утверждается в публикации.

По данным следствия, Сергей К. возглавлял группу диверсантов, осуществивших подрыв. Предполагается, что он также выполнял роль командующего на борту яхты «Андромеда», использовавшейся для диверсий.

Ранее прокуратура Германии официально предъявила первые обвинения гражданину Украины по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».