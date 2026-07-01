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Забота о себе
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17:32, 1 июля 2026Забота о себе

Раскрыты отличия между симптомами рака и обычных недомоганий

Хирург Свастик Кэсе: При раке симптомы не проходят после приема лекарств
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

Врач-консультант по хирургии и трансплантации печени Свастик Кэсе рассказал, чем отличаются симптомы рака от признаков обычных недомоганий. Главные отличия он раскрыл в интервью The Times of India.

По словам врача, разница между симптомами рака и других заболеваний заключается в том, что при онкологическом заболевании они не проходят проходят после изменения образа жизни или приема лекарств. «Например, если после 45 лет появляется кислотный рефлюкс, которого никогда раньше не было, и он не исчезает после приема лекарств, то это повод пройти более детальное обследование», — объяснил врач.

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Специалист подчеркнул: главная ошибка заключается в том, что люди месяцами терпят новые симптомы, пьют обезболивающие и надеются, что все пройдет само по себе. По его словам, необычные изменения в организме стоит показать специалисту, если они не проходят более трех недель. «Это не значит, что нужно жить в постоянном страхе о своем здоровье, подавляющее большинство симптомов объясняются состояниями, не связанными с раком», — заключил доктор.

Ранее кардиолог Анжелика Фигероа Мора назвала анализ крови на уровень холестерина бесполезным для определения риска сердечного приступа. По ее словам, этот показатель не отражает истинный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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