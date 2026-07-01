Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:34, 1 июля 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новых блокировках телефонов из-за Telegram

РТУ МИРЭА: В РФ хакеры блокируют iPhone при попытках установить сторонние версии Telegram
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Хакеры используют неофициальные версии Telegram для блокировки iPhone россиян. При попытке скачать стороннее приложение пользователи сталкиваются с проблемами со смартфонами и вымогательством за разблокировку, заявил «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец.

Эксперт пояснил, что пользователи Telegram в России и других странах заметили предупредительную плашку о том, что аккаунт использует неофициальную версию мессенджера. Они могут содержать вредоносный код, шпионские программы, либо собирать данные людей.

Также злоумышленники распространяют приложения DarkGram, HoloGram, ToxicGram и другие аналоговые версии мессенджера, обещая стабильную работу приложения и расширенный функционал. Так как они отсутствуют в App Store, жертвам предлагают авторизоваться через чужой Apple ID.

«Пользователю дают логин и пароль от чужой учетной записи, однако после авторизации гаджет мгновенно блокируется, а на экране высвечиваются контакты вымогателей, требующих выкуп за разблокировку», — предупредил Котилевец.

Специалист посоветовал скачивать приложения только из официальных источников.

Ранее россияне массово пожаловались на блокировку одной функции в Telegram.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рютте поставил НАТО задачу перед возможными переговорами Москвы и Киева

    Страна БРИКС резко нарастила закупки золота из России

    В регионах на Урале ввели режим беспилотной опасности

    Жителей приграничного с Россией региона Украины принудили покинуть дома

    Жителей Нью-Йорка предупредили о чрезвычайной опасности

    Раскрыты планы руководства США возобновить войну с Ираном

    В России начали маркировать жвачку

    Вэнс назвал раздражающую тактику Ирана на переговорах с США

    Раскрыта зарплата «королевы марафонов» в колонии

    Любителям кофе указали на их главную ошибку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok