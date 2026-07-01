Россиян предупредили о новых блокировках телефонов из-за Telegram

РТУ МИРЭА: В РФ хакеры блокируют iPhone при попытках установить сторонние версии Telegram

Хакеры используют неофициальные версии Telegram для блокировки iPhone россиян. При попытке скачать стороннее приложение пользователи сталкиваются с проблемами со смартфонами и вымогательством за разблокировку, заявил «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец.

Эксперт пояснил, что пользователи Telegram в России и других странах заметили предупредительную плашку о том, что аккаунт использует неофициальную версию мессенджера. Они могут содержать вредоносный код, шпионские программы, либо собирать данные людей.

Также злоумышленники распространяют приложения DarkGram, HoloGram, ToxicGram и другие аналоговые версии мессенджера, обещая стабильную работу приложения и расширенный функционал. Так как они отсутствуют в App Store, жертвам предлагают авторизоваться через чужой Apple ID.

«Пользователю дают логин и пароль от чужой учетной записи, однако после авторизации гаджет мгновенно блокируется, а на экране высвечиваются контакты вымогателей, требующих выкуп за разблокировку», — предупредил Котилевец.

Специалист посоветовал скачивать приложения только из официальных источников.

Ранее россияне массово пожаловались на блокировку одной функции в Telegram.