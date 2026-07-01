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16:03, 1 июля 2026Авто

Россиянам назвали способ сэкономить бензин

Автоэксперт Моржаретто: Спокойный стиль езды поможет сэкономить бензин
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: AnnaStills / Shutterstock / Fotodom

Несколько простых правил позволят снизить расход топлива в автомобиле, сообщил «Вечерней Москве» автоэксперт Игорь Моржаретто.

Так, регулярное прохождение техобслуживания (ТО), исправная работа электроники, тормозной системы и подвесок поможет сократить расход топлива. Также этому будет способствовать уровень рабочих жидкостей в норме. Поможет и спокойный стиль езды, когда двигатель работает в стандартном режиме, а не на пределе своих возможностей. Важно следить за грузом — если в машине есть автобокс или поперечины, их лучше снять, а тяжелые вещи убрать из багажника.

Эксперт назвал и бесполезный способ экономии. «Сэкономить с помощью выключенного кондиционера не получится. Если вместо него в машине будут открыты окна, столкновение потоков воздуха с улицы и из салона спровоцирует завихрения, при которых топливо будет расходоваться активнее», — объяснил Моржаретто.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ситуацию с топливом в России непростой. Однако страна выйдет «из этой сложной ситуации», которую ей «создают специально», сообщила она.

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