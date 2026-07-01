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Забота о себе
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10:30, 1 июля 2026Забота о себе

Санитарный инспектор назвала главный признак безопасного для здоровья ресторана

Санитарный инспектор Ордиалес: Безопасный ресторан можно определить по состоянию туалета
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

Санитарный инспектор Роза Ордиалес заявила, что безопасный для здоровья ресторан можно определить довольно легко. В разговоре с изданием HuffPost она назвала главный признак хорошего заведения, на который стоит обратить внимание при входе.

Как пояснила Ордиалес, уровень гигиены в ресторане можно определить по состоянию туалета. «Если вы заходите в заведение, где туалет чистый, он хорошо оборудован, есть мыло и туалетная бумага, вы уже можете сесть и поесть», — утверждает она.

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Специалистка также посоветовала обратить внимание на одежду работников заведения, которые занимаются приготовлением пищи, а также тех, кто находится непосредственно в обеденном зале. «Безупречно чистый фартук и ухоженный обеденный зал — лучшая гарантия чистоты», — добавила Ордиалес.

Ранее инфекционист Владимир Неронов рассказал, как снизить риск кишечных инфекций на отдыхе. Во время отпуска он посоветовал как можно чаще мыть руки.

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