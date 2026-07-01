Сати Казанова ответила на обвинения в сектантстве

Певица Сати Казанова заявила, что ее не обижают подозрения в сектантстве

Бывшая солистка поп-группы «Фабрика» Сати Казанова отреагировала на комментарии людей, называющих ее сектанткой. Слова артистки приводит «Леди Mail».

«Подобные пересуды меня не обижают, потому что с годами я выработала иммунитет, который позволяет мне не обращать внимания на глупости и человеческую невежественность», — заявила певица.

Казанова подчеркнула, что таким образом люди «выливают из себя то, чем наполнены», хотя даже не пытаются вникнуть в ее новые интересы. Исполнительница добавила, что сочувствует критикам, поскольку они несчастны и наполнены злобой, раздражением и недовольством.

Ранее Казанова объяснила замену старых песен на мантры. Артистка заявила, что предпочла исполнять на своих выступлениях духовную музыку, так как старые песни не укладываются в ее новое видение мира. Впрочем, по словам Сати, она готова исполнять поп-композиции за достаточно крупное вознаграждение.