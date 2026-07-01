Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:54, 1 июля 2026Культура

Сати Казанова ответила на обвинения в сектантстве

Певица Сати Казанова заявила, что ее не обижают подозрения в сектантстве
Ольга Коровина

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывшая солистка поп-группы «Фабрика» Сати Казанова отреагировала на комментарии людей, называющих ее сектанткой. Слова артистки приводит «Леди Mail».

«Подобные пересуды меня не обижают, потому что с годами я выработала иммунитет, который позволяет мне не обращать внимания на глупости и человеческую невежественность», — заявила певица.

Казанова подчеркнула, что таким образом люди «выливают из себя то, чем наполнены», хотя даже не пытаются вникнуть в ее новые интересы. Исполнительница добавила, что сочувствует критикам, поскольку они несчастны и наполнены злобой, раздражением и недовольством.

Ранее Казанова объяснила замену старых песен на мантры. Артистка заявила, что предпочла исполнять на своих выступлениях духовную музыку, так как старые песни не укладываются в ее новое видение мира. Впрочем, по словам Сати, она готова исполнять поп-композиции за достаточно крупное вознаграждение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано доказательство обмана России Америкой

    Маленькая девочка пережила укус гремучей змеи за несколько дней до свадьбы тети

    Участники СВО под обстрелами выносили с поля боя потерявшего сознание офицера

    В Госдуме высмеяли потерявшего сон из-за России генсека НАТО

    Дворника посадили на 20 лет за расправу над изнасилованной юной россиянкой

    Желание Чехии наказать Зеленского объяснили

    На звезду реалити-шоу напала собака и укусила ее до кости

    Дачников попросили не пить воду из бочки на участке

    Бывшего главаря ОПГ «Центровые» захотели вернуть с передовой под суд

    Российская «Молния» атаковала цель без пилота

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok