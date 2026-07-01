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12:57, 1 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о препятствии для второго президентского срока Зеленского

Telegraf.ua: Конституция Украины может стать препятствием для второго срока Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Одна из статей Конституции Украины может стать препятствием для второго срока украинского лидера Владимира Зеленского, так как содержит двойственную трактовку о сроках его полномочий. Об этом сообщил бывший глава ЦИК республики Андрей Магера в интервью Telegraf.ua.

Согласно 103-й статье основного закона, на пост президента одно лицо может избираться не более двух сроков подряд.

«То есть дважды выбрался на пять лет и в третий раз уже не можешь баллотироваться, или один и тот же человек не может удерживать президентский пост более 10 лет?» — задался вопросом Магера.

По его словам, этот вопрос должен рассмотреть Конституционный суд.

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в политических элитах писало, что Зеленский на секретных переговорах обсуждал выборы главы государства уже в этом году. Журналисты сообщили, что украинский лидер провел секретную встречу в загородной резиденции с представителями правящей элиты. Стороны обсуждали дальнейшие планы конфигурации власти.

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