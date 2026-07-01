Трамп оправдался за свои высокие доходы

Трамп: Я заработал много денег еще до того, как стал президентом

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о своих доходах, заявив, что не участвует в управлении личными финансами, поскольку этим занимаются специальные фонды. Его слова приводит Bloomberg.

«Я заработал много денег еще до того, как стал президентом, и они [фонды] инвестируют мои деньги. Я с ними не разговариваю», — сказал американский лидер.

Так глава Белого дома ответил на вопрос о том, как он объяснит финансовые отчеты, согласно которым в 2025 году он заработал около 1,4 миллиарда долларов благодаря бизнесу, связанному с криптовалютами и мемкоинами.

Ранее Трамп сообщил, что впервые воспользовался подаренным Катаром самолетом Boeing 747-8. «Честно говоря, мы не смогли бы построить такой самолет, потому что не были бы готовы потратить необходимые деньги. А они потратили огромные суммы», — сказал глава Белого дома о властях Катара на борту воздушного судна. Стоимость реактивного самолета Boeing 747-8 оценивается в 400 миллионов долларов.