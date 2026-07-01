Турист посыпал зудящим порошком полотенца «забронировавших» шезлонги постояльцев отеля

DS: Турист посыпал зудящим порошком полотенца постояльцев отеля на Майорке

Отдыхающий в отеле на Майорке, Испания, турист посыпал полотенца «забронировавших» шезлонги постояльцев зудящим порошком. Об этом сообщило издание Daily Star (DS).

Таким образом путешественник из Великобритании, 31-летний Том Каунс решил выиграть в войне за лежаки. Он выследил отдыхающих, которые целенаправлено вставали в 6 часов утра, оставляли свои вещи на шезлонгах и уходили, не позволяя соседям занимать лучшие места у бассейна. «Думаю, все мы сталкивались с разочарованием, пытаясь найти свободный шезлонг на отдыхе», — заметил Каунс.

Его жертвой стал мужчина, который бросил вещи ранним утром на лежак, а пришел купаться только в 13:30. «Примерно через минуту я заметил, что он начал чесать ноги», — заявил авантюрист, отметив, что после обтирания «зудящим» полотенцем отдыхающий перестал загорать и остаток дня провел под зонтиком.

Свой розыгрыш Каунс записал на видео и опубликовал его в социальных сетях. Его ролик посмотрели в общей сложности 864 тысячи раз. Однако мнения пользователей по поводу ситуации разделились: одни посмеялись, а другие написали: «Это невероятно странно», «Так делать нельзя. Убирать полотенца — да, но вот это — нет».

Ранее драка иностранцев за шезлонги в Турции попала на видео и рассмешила россиян. На записи видно, как несколько человек столпились возле девушки, лежавшей на шезлонге у бассейна в Бодруме, и спорят.