Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:32, 1 июля 2026Путешествия

Турист посыпал зудящим порошком полотенца «забронировавших» шезлонги постояльцев отеля

DS: Турист посыпал зудящим порошком полотенца постояльцев отеля на Майорке
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Mulevich / Shutterstock / Fotodom

Отдыхающий в отеле на Майорке, Испания, турист посыпал полотенца «забронировавших» шезлонги постояльцев зудящим порошком. Об этом сообщило издание Daily Star (DS).

Таким образом путешественник из Великобритании, 31-летний Том Каунс решил выиграть в войне за лежаки. Он выследил отдыхающих, которые целенаправлено вставали в 6 часов утра, оставляли свои вещи на шезлонгах и уходили, не позволяя соседям занимать лучшие места у бассейна. «Думаю, все мы сталкивались с разочарованием, пытаясь найти свободный шезлонг на отдыхе», — заметил Каунс.

Материалы по теме:
«Это сущий ад, пусть убираются домой». Почему европейцы возненавидели туристов и грозят им насилием?
«Это сущий ад, пусть убираются домой». Почему европейцы возненавидели туристов и грозят им насилием?
28 марта 2026
«Уже не будешь таким, как прежде» Провести отпуск на яхте можно дешевле, чем в отеле. Как это сделать?
«Уже не будешь таким, как прежде»Провести отпуск на яхте можно дешевле, чем в отеле. Как это сделать?
7 мая 2026

Его жертвой стал мужчина, который бросил вещи ранним утром на лежак, а пришел купаться только в 13:30. «Примерно через минуту я заметил, что он начал чесать ноги», — заявил авантюрист, отметив, что после обтирания «зудящим» полотенцем отдыхающий перестал загорать и остаток дня провел под зонтиком.

Свой розыгрыш Каунс записал на видео и опубликовал его в социальных сетях. Его ролик посмотрели в общей сложности 864 тысячи раз. Однако мнения пользователей по поводу ситуации разделились: одни посмеялись, а другие написали: «Это невероятно странно», «Так делать нельзя. Убирать полотенца — да, но вот это — нет».

Ранее драка иностранцев за шезлонги в Турции попала на видео и рассмешила россиян. На записи видно, как несколько человек столпились возле девушки, лежавшей на шезлонге у бассейна в Бодруме, и спорят.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тело звезды «Бригады» нашли в реке. Актер пропал после рыбалки с сыном

    Напавшие на российского полицейского из-за девушки извинились

    ЦБ символически понизил курсы валют

    Женщина украла 500 лотерейных билетов и выиграла три миллиона рублей

    Москвичам назвали минимальную плату за охрану квартиры

    Шаляпин вспомнил о неожиданном звонке от Пугачевой

    Сын Плющенко получил решение по переходу в сборную Азербайджана

    Борющаяся с раком Маргарита Симоньян рассказала о своем состоянии

    Климатолог оценил вероятность засухи в Москве

    В Латвии объяснили проверки документов у посетителей российского посольства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok