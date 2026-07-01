Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:16, 1 июля 2026Россия

В Госдуме объяснили наличие красных папок на совещании Путина с Совбезом

Депутат Журавлев: Красные папки на совещании Совбеза вызывают беспокойство у чиновников
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Появление красных папок на совещаниях президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза всегда вызывает беспокойство у чиновников. Так их наличие на очередной встрече объяснил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru».

«В Кремле нет официального регламента, но по сложившейся традиции красная папка ассоциируется с документами, имеющими гриф "совершенно секретно". Ее появление на столе президента или членов Совбеза часто вызывает повышенное внимание и даже беспокойство в среде чиновников», — заявил Журавлев.

Депутат напомнил, что красные папки появлялись на совещаниях Совбеза в прошлом и позапрошлом годах. В частности, в октябре 2025 года на столе Путина лежала папка с грифом «совершенно секретно» для обсуждения информационной безопасности, а в августе 2024 года президент пришел с ней на заседание, на котором обсуждалась атака Украины на Курскую область.

Журналисты заметили особые предметы на совещании Путина с Совбезом, которое прошло 1 июля. На опубликованных кадрах видно, что на столе перед некоторыми участниками встречи лежали красные папки — их содержание неизвестно. Еще одну такую папку держал в руках глава государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они оказались в тупике». Почему Италия помешала НАТО согласовать помощь Украине и грозит ли это расколом альянсу?

    Зеленский предрек массированный удар по Украине

    Санта Клаус оказался педофилом

    Медведев отправится в Иран

    Шансы Залужного на победу в президентских выборах на Украине оценили

    Эффект «голого» лица стал трендом лета-2026

    В Италии раскрыли истинную причину отказа дать гарантии помощи Украине

    Россиянам напомнили причину обязательной замены стеклоочистителей на машине

    В России призвали разорвать отношения с Прибалтикой и Финляндией

    SHAMAN призвал депутата Даванкова не просиживать штаны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok