В Госдуме объяснили наличие красных папок на совещании Путина с Совбезом

Депутат Журавлев: Красные папки на совещании Совбеза вызывают беспокойство у чиновников

Появление красных папок на совещаниях президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза всегда вызывает беспокойство у чиновников. Так их наличие на очередной встрече объяснил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru».

«В Кремле нет официального регламента, но по сложившейся традиции красная папка ассоциируется с документами, имеющими гриф "совершенно секретно". Ее появление на столе президента или членов Совбеза часто вызывает повышенное внимание и даже беспокойство в среде чиновников», — заявил Журавлев.

Депутат напомнил, что красные папки появлялись на совещаниях Совбеза в прошлом и позапрошлом годах. В частности, в октябре 2025 года на столе Путина лежала папка с грифом «совершенно секретно» для обсуждения информационной безопасности, а в августе 2024 года президент пришел с ней на заседание, на котором обсуждалась атака Украины на Курскую область.

Журналисты заметили особые предметы на совещании Путина с Совбезом, которое прошло 1 июля. На опубликованных кадрах видно, что на столе перед некоторыми участниками встречи лежали красные папки — их содержание неизвестно. Еще одну такую папку держал в руках глава государства.

