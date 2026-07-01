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08:55, 1 июля 2026Бывший СССР

В ЛНР рассказали о перспективах взятия Малиновки

Марочко: ВС России создают плацдарм на канале Северский Донец — Донбасс
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации создали плацдарм на западном берегу канала Северский Донец — Донбасс, взяв под контроль населенный пункт Малиновка. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Малиновка стала еще одним населенным пунктом, который освободили наши военнослужащие на западном берегу канала Северский Донец — Донбасс. Следовательно, плацдарм у нас уже здесь создан неплохой и наступательный потенциал возрос», — рассказал Марочко.

По его словам, с переходом Малиновки под российский контроль, подразделения смогут наступать в разных направлениях на широких оперативных просторах.

Ранее в Минобороны сообщили, что Российская армия взяла под контроль населенные пункты Ровное и Лесное в Запорожской области. В военном ведомстве уточнили, что установить контроль в населенных пунктах удалось благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Восток».

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