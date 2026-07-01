В Минобороны сообщили об уничтожении танков ВСУ во время боев в Константиновке

МО: Российские военные уничтожили до 15 бойцов ВСУ и два танка Т-72 в Константиновке

Российские военные уничтожили до 15 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и два танка Т-72 во время боев на северной окраине Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Бои в городе ведут штурмовые подразделения Южной группировки войск. На данный момент российские бойцы продолжают зачистку от противника юго-западной части населенного пункта. А на северных окраинах города за минувшие сутки были отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ при поддержке танков.

Всего за сутки в зоне ответственности Южной группировки войск потери ВСУ составили до 90 солдат. Помимо двух танков, противник также лишился артиллерийского орудия, девяти автомобилей, 32 наземных робототехнических комплексов и 28 пунктов управления беспилотниками.

Кроме того, бои продолжались в Красном Лимане. Здесь за сутки российским военным удалось овладеть тремя опорными пунктами ВСУ и занять 47 зданий. На этом направлении потери достигли 30 украинских военнослужащих, а также нескольких единиц техники — три автомобиля, четыре наземных робототехнических комплекса и 11 пунктов управления дронами.

Ранее сообщалось, что российские военные ударили по цеху по производству двигателей для ракет «Нептун» и месту их хранения. Также были атакованы объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине.