В правительстве нашли выгодный для бизнеса тип перевозок

Никитин: Речные перевозки выгоднее для бизнеса за счет грузовместимости и расхода энергии

Речные перевозки выгоднее для бизнеса за счет большей грузовместимости и меньшего расхода энергии. Подходящий для предпринимателей тип транспорта нашел глава Минтранса России Андрей Никитин, его слова приводит РИА Новости

По мнению министра, грузоперевозки речным транспортом гораздо выгоднее для российского бизнеса.

«Расход энергии в 24 раза ниже автотранспорта, содержание инфраструктуры в 14,5 раза дешевле, чем содержание автодорог, а одно самоходное судно на 5100 тонн заменяет 255 фур или 78 вагонов» — пояснил он.

На фоне проблем с поставками топлива в ряде российских регионов автоперевозчики стали сталкиваться с трудностями при планировании и выполнении рейсов. Сооснователь Sigma Татьяна Патужная рассказала, что компания получила уведомление от коллег о повышении тарифов с 1 июля минимум на 10 процентов. Учредитель VIG Trans Игорь Ребельский отметил, что пока по внутренним перевозкам ставки стабильны, но есть предпосылки для их увеличения — ограничения на заправку транспорта по литражу, перебои с поставками топлива и рост цен на него.