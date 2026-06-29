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11:11, 29 июня 2026Экономика

В России возникли сложности с автоперевозками

«Ъ»: В России снижается суточный пробег, частота и предсказуемость автоперевозок грузов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

На фоне проблем с поставками топлива в ряде российских регионов автоперевозчики стали сталкиваться с трудностями при планировании и выполнении рейсов. Особенно сложная ситуация складывается в Сибири и на юге страны. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Сооснователь Sigma Татьяна Патужная рассказала, что компания получила уведомление от коллег о повышении тарифов с 1 июля минимум на 10 процентов. По ее мнению, такой рост не станет окончательным.

Учредитель VIG Trans Игорь Ребельский отметил, что пока по внутренним перевозкам ставки стабильны, но есть предпосылки для их увеличения. Речь идет об ограничениях на заправку транспорта по литражу, перебои с поставками топлива и рост цен на него. Что касается международных перевозок, то там издержки выражены более явно.

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По словам главы логистической компании «Оптималог» Георгия Властопуло, в московском регионе стоимость автоперевозок пока не растет, но вот грузовые автоперевозки из Китая за последние полторы недели выросли в цене в среднем на 700 долларов за рейс.

Сильнее всего проблема проявляется на направлениях на ЗабайкальскБлаговещенск и на транзите через Монголию. Из-за этого как минимум один перевозчик уже переключился на казахстанский транзит, потому что пусть качество топлива там хуже, но зато оно есть.

Между тем гендиректор Pontis Expedition Андрей Зелинский отмечает, что многие собственники транспорта начали отказываться от заказов на дальние расстояния, потому что не уверены в способности найти топливо. В NC Logistic подтвердили, что небольшие компании не хотят связываться с длительными рейсами или задирают цены.

Властопуло предположил, что текущая ситуация приведет к отсеиванию небольших перевозчиков, поскольку им на заправках отпускают только по 60 литров топлива. Крупные компании по топливным картам могут заливать в бак по 200 литров, что становится серьезным преимуществом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что определенный дефицит топлива в России есть, но он не носит критического характера, к тому же объекты нефтеперерабатывающей инфраструктуры, поврежденные во время ударов, быстро восстанавливаются.

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