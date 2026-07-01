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18:52, 1 июля 2026Россия

В России 12-летний мальчик отогнал улегшегося на него медведя

12-летний мальчик из Пермской области криком отогнал улегшегося на него медведя
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: stock_shot / Shutterstock / Fotodom

В Пермском крае 12-летний мальчик криком отогнал улегшегося на него медведя. Об этом рассказала мать ребенка в беседе с KP.RU.

О том, что семье россиян удалось спастись от напавшего на них медведя, СМИ сообщали 30 июня. В день происшествия родители с сыном поехали в лес за земляникой. В трех километрах от деревни Васюкова в Кудымкарском округе они повстречали хищника.

По словам собеседницы издания, медведь прыгнул на ребенка, повалил на землю, а затем лег на него. «Это был далеко не медвежонок! Когда он встал на задние лапы, он был выше мужа. Хорошо, что не раздавил сына, потому что он достаточно тяжелый. И Витя, как мог, отогнал его — криком. Мы все кричали», — рассказала она.

В результате хищник испугался и отскочил — в этот момент отец взял сына за руку, и семья медленно отошла. Продолжая кричать, они дошли до машины и уехали.

Женщина добавила, что травмы ребенок получил несерьезные: у него зафиксировали царапины на пояснице и плече, а также гематому.

Ранее в Хабаровском крае медведь выбежал на проезжую часть возле жилых домов и напугал местных жителей. За одним из них хищник начал бежать, однако мужчина забрался на балку, закричал на хищника и таким образом отпугнул его.

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