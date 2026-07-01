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20:48, 1 июля 2026Ценности

В сети обсудили фото 45-летней жены Басты в купальнике

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elena_vakulenkopinskaya

В сети обсудили фото с отдыха жены российского рэпера Басты, бизнесвумен Елены Вакуленко. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя избранница исполнителя снялась в бассейне под открытым небом. Она предстала перед камерой в слитном купальнике с ярким разноцветным принтом и глубоким декольте. Также женщина уложила волосы в хвост и надела солнцезащитные очки.

Пользователи высказались о кадрах в комментариях. «Шикарная!», «Какая вы приятная», «Эндорфиново! Красота», «Какой купальник классный», — восхитились юзеры.

Известно, что Баста и его возлюбленная состоят в браке 17 лет и воспитывают двух дочерей.

В июне Елена Вакуленко показала внешность без макияжа.

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