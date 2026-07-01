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Силовые структуры
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12:32, 1 июля 2026Силовые структуры

Велосипедист прикоснулся к девушке и попал в суд

В Москве арестовали мужчину за приставания к девушке
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: NetPix / Shutterstock / Fotodom

В Москве арестовали мужчину за приставания к девушке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда общей юрисдикции города.

Как установил суд, 27 июня этого года Акраммирз Жалилов двигался по тротуару на велосипеде и схватил рукой за грудь незнакомую ему девушку. На судебном заседании мужчина подтвердил, что находился в сильном опьянении.

Мещанский районный суд рассмотрел административное дело по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ и признал его виновным в совершении правонарушения.

Суд назначил Жалилову наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Ранее сообщалось, что российская пенсионерка выслушала приговор за попытку поджога военкомата.

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