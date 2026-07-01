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09:05, 1 июля 2026Интернет и СМИЭксклюзив

Глава «Газпром-медиа» рассказал о сложностях съемок популярного шоу за рубежом

Глава «Газпром-медиа» Жаров: Команду шоу «Выжить в...» тепло принимали за рубежом
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Команда популярного российского шоу «Выжить в...» сталкивалась с различными сложными задачами во время работы в других странах. О сложностях съемок за рубежом рассказал генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров в разговоре с «Лентой.ру».

«В уже пройденных локациях (шоу "Выжить в..." снималось в Турции, Узбекистане и ОАЭприм. «Ленты.ру») мы сталкивались с различными производственными задачами, но везде мы получали поддержку от местных властей и партнеров. Все страны неизменно нас тепло принимали и были рады, что наш проект снимается на их территории», — ответил Жаров на вопрос о том, в какой из стран, где уже была снята передача, команде было работать сложнее всего.

Глава «Газпром-медиа» добавил, что в качестве возможных площадок для съемок новых сезонов «Выжить в...», помимо Сербии, рассматривают Таджикистан и Индию. «Мы открыты к расширению географии и уверены, что новые локации подарят проекту свежие эмоции и яркие кадры», — подчеркнул Жаров.

В конце апреля сообщалось, что «Выжить в...» могут снять в Сербии. Как рассказали ТАСС в пресс-службе «Газпром-медиа», сербская сторона проявила особый интерес к адаптации шоу на своей территории.

«Выжить в...» — экстремальное российское реалити-шоу, которое выходит на канале ТНТ с 2023 года. В эфире проекта две команды, состоящие из звезд и обычных людей, отправляются в другую страну, где проходят различные испытания и борются за денежный приз.

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