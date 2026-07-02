В МИД Абхазии сделали заявление о применении Грузией военной силы

Глава МИД Абхазии Барциц: Грузия препятствует соглашению о неприменении военной силы

Грузия препятствует заключению соглашения о запрете на применение военной силы в отношениях с Абхазией и мешает нормализации двусторонних связей. Такое заявление сделал глава МИД Абхазии Олег Барциц, передает ТАСС.

«Грузия делает невозможным дальнейшее продвижение и прогресс в достижении самой главной нашей цели — в заключении соглашения о неприменении военной силы. Абхазская сторона не допускает альтернативы мирному, конструктивному разрешению всех [вопросов]», — заявил дипломат.

Он выразил уверенность, что предлагаемый Сухумом подход оправдан и соответствует историко-политической ситуации в Закавказье.

Ранее Барциц заявлял, что ради восстановления отношений с Абхазией Грузия должна подписать договор о неприменении военной силы. По его словам, это должно быть соглашение с юридическими обязательствами.