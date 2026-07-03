Дачникам назвали причины головной боли после работы в огороде

Врач Новикова объяснила, почему после огорода может пропадать обоняние и болеть голова

После нескольких часов работы в огороде может пропасть обоняние и заболеть голова. Об этом заявила Life.ru врач-оториноларинголог, сурдолог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Яна Новикова.

По словам врача, когда человек пропалывает грядки или поливает растения, нос вдыхает множество раздражителей: пыль, пыльцу и микрочастицы растений. Это оседает на слизистой, вызывая отек.

«Отечная слизистая работает как закрытая дверь для запахов — обонятельные рецепторы в верхней части носа просто не улавливают молекулы ароматов», — заявила медик.

Она напомнила, что в июле и августе цветут сорные травы — сильные аллергены. У многих это провоцирует насморк.

Новикова посоветовала применять длинную рукоятку при работе с землей, а после огородных работ промывать нос водой с солью или аптечными спреями. Работать она предложила по утрам или вечерам, а при использовании удобрений и средств от вредителей надевать респиратор. Если же обоняние не возвращается через пару дней, врач посоветовала обратиться к медикам.

Еще одной проблемой летних занятий врач назвала головокружения. Причина чаще всего кроется в обезвоживании, уверена Новикова. Врач посоветовала пожилым людям пить 1,5-2 литра воды в сутки, а в жару увеличивать ее количество до 2-3 литров, но понемногу.

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