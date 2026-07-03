Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:58, 3 июля 2026Забота о себе

Дачникам назвали причины головной боли после работы в огороде

Врач Новикова объяснила, почему после огорода может пропадать обоняние и болеть голова
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: simona pilolla 2 / Shutterstock / Fotodom

После нескольких часов работы в огороде может пропасть обоняние и заболеть голова. Об этом заявила Life.ru врач-оториноларинголог, сурдолог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Яна Новикова.

По словам врача, когда человек пропалывает грядки или поливает растения, нос вдыхает множество раздражителей: пыль, пыльцу и микрочастицы растений. Это оседает на слизистой, вызывая отек.

«Отечная слизистая работает как закрытая дверь для запахов — обонятельные рецепторы в верхней части носа просто не улавливают молекулы ароматов», — заявила медик.

Она напомнила, что в июле и августе цветут сорные травы — сильные аллергены. У многих это провоцирует насморк.

Новикова посоветовала применять длинную рукоятку при работе с землей, а после огородных работ промывать нос водой с солью или аптечными спреями. Работать она предложила по утрам или вечерам, а при использовании удобрений и средств от вредителей надевать респиратор. Если же обоняние не возвращается через пару дней, врач посоветовала обратиться к медикам.

Еще одной проблемой летних занятий врач назвала головокружения. Причина чаще всего кроется в обезвоживании, уверена Новикова. Врач посоветовала пожилым людям пить 1,5-2 литра воды в сутки, а в жару увеличивать ее количество до 2-3 литров, но понемногу.

Ранее россиянам напомнили о влиянии жары на машину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России после сообщений об «украинском Искандере» сделало заявление о ракете

    Врач дала пять позволяющих избежать «диареи путешественника» советов

    Богачи бросились скупать один вид элитного жилья в Москве

    Премьер Польши выступил с призывом к Зеленскому

    Лебедев высказался о Европе словами «все регулирует и больше ничем в жизни не занимается»

    Находящийся под санкциями гимнаст Никита Нагорный подарил жене Porsche

    ВС России уничтожили редкую «Березу» ВСУ

    101-летняя женщина поделилась секретом долголетия

    Назван возрастной пик страха смерти

    Россиянин поехал в Таиланд, отправил тревожное сообщение жене и перестал выходить на связь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok