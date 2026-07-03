Доктор Мясников назвал очевидной глупостью МРТ всего тела

Врач Мясников заявил, что в программу диспансеризации не нужно включать МРТ всего тела

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что не все обследования нужно включать в диспансеризацию. Об этом он рассказал в беседе с Национальной службой новостей (НСН).

«С точки зрения клинической медицины диспансеризация — не всегда абсолютное благо. Чаще надо прибегать к ограничениям, чтобы не утонуть в находках неясной клинической значимости. (...) МРТ всего тела — это просто очевидная глупость. УЗИ не входит ни в одну программу диспансеризации», — отметил доктор.

При этом медик добавил, что существует и другая точка зрения, согласно которой в программу диспансеризации должно входить как можно больше тестов. Благодаря этому врач может назначить необходимые обследования пациенту, так как они будут бесплатными. Врач подчеркнул, что все исследования, включенные в диспансеризацию, должны ограничиваться приказами и алгоритмами.

Ранее Мясников рассказал, что одно действие поможет россиянам продлить жизнь. Он заявил, что для этого нужно чаще выходить из дома.