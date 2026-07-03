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15:08, 3 июля 2026Мир

Еще одна страна ЕС раскритиковала санкции против патриарха Кирилла

Politico: Италия вслед за Болгарией усомнилась в санкциях против патриарха Кирилла
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Кристина Соловьева / РИА Новости

Италия вслед за Болгарией усомнилась в необходимости ограничений против патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках 21-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России. Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимных евродипломатов.

«Обеспокоенность Рима проистекает из действий Ватикана и связана с опасениями по поводу введения санкций против лидера христианской конфессии», — заявил один из источников издания.

Как сообщается, в рамках обсуждения 21-го пакета санкций ЕС Рим внес оговорку относительно запрета на въезд Кирилла на территорию объединения. При этом официальный представитель постпредства Италии при Евросоюзе отказался комментировать информацию.

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о готовности наложить вето на 21-й пакет санкций ЕС. Политик провел параллель с Болгарской православной церковью, отметив, что патриарх Болгарский Даниил также освящает боевые флаги и вооружение армии страны.

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