Галину Юзефович признали иноагентом

Минюст внес в реестр иностранных агентов литературного критика Галину Юзефович. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
По данным Минюста, Юзефович распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике, выступала против проведения спецоперации на Украине, а также участвовала в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций.
Кроме того, в реестр иноагентов включили журналистку Екатерину Алалыкину, общественного деятеля Инну Березкину и российский видеопроект «Ромб».
Ранее стало известно, что Минюст добавил в перечень иностранных агентов журналиста Петра Рузавина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Уточнялось, что он участвовал в создании и распространении материалов нежелательных организаций.