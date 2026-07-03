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17:07, 3 июля 2026Интернет и СМИ

Галину Юзефович признали иноагентом

Минюст внес в реестр иноагентов литературного критика Галину Юзефович
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Елена Волжанкина / Коммерсантъ

Минюст внес в реестр иностранных агентов литературного критика Галину Юзефович. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

По данным Минюста, Юзефович распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике, выступала против проведения спецоперации на Украине, а также участвовала в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций.

Кроме того, в реестр иноагентов включили журналистку Екатерину Алалыкину, общественного деятеля Инну Березкину и российский видеопроект «Ромб».

Ранее стало известно, что Минюст добавил в перечень иностранных агентов журналиста Петра Рузавина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Уточнялось, что он участвовал в создании и распространении материалов нежелательных организаций.

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