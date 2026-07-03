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06:01, 3 июля 2026Интернет и СМИ

Изменник спустя годы внезапно атаковал бывшую невесту звонками из неожиданного места

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Wirestock / Magnific

Пользовательница Reddit с ником Capital_Figure_406 пожаловалась, что в ее жизни вновь появился бывший жених, с которым она рассталась четыре года назад. Он атаковал ее звонками и сообщениями из неожиданного места.

Причиной для отмены свадьбы стала эмоциональная и физическая измена парня, продолжавшего общаться со своей бывшей девушкой. Он не внял просьбам невесты перестать это делать, поэтому она предпочла исчезнуть из его жизни.

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«Через три года после нашего расставания его приговорили к 50 годам заключения за убийство. Сейчас он отбывает срок в тюрьме Он находится в тюрьме строгого режима в штате Калифорния. Он позвонил мне оттуда в день рождения, а спустя несколько месяцев начал заваливал меня звонками за мой счет, повторяя, что ему нужно поговорить со мной, поскольку он скучает по мне», — написала автор.

В своих звонках и сообщениях заключенный утверждал, что хочет дружить со своей бывшей невестой, однако та не планирует сближаться с изменившим ей мужчиной, совершившим, к тому же, страшное преступление. Она заблокировала его, однако полагает, что он найдет способ досаждать ей в будущем.

«Я одинока уже почти четыре года. И я больше никому не доверяю, но мое сердце жаждет любви», — печально призналась она.

Ранее пользователи Reddit из числа бывших заключенных американских тюрем поделились мнениями о том, можно ли гарантированно сделать свое пребывание за решеткой безопасным. Многие из них согласились с тем, что на это влияют самые неожиданные и непредсказуемые факторы.

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