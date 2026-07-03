Изменник спустя годы внезапно атаковал бывшую невесту звонками из неожиданного места

Пользовательница Reddit с ником Capital_Figure_406 пожаловалась, что в ее жизни вновь появился бывший жених, с которым она рассталась четыре года назад. Он атаковал ее звонками и сообщениями из неожиданного места.

Причиной для отмены свадьбы стала эмоциональная и физическая измена парня, продолжавшего общаться со своей бывшей девушкой. Он не внял просьбам невесты перестать это делать, поэтому она предпочла исчезнуть из его жизни.

«Через три года после нашего расставания его приговорили к 50 годам заключения за убийство. Сейчас он отбывает срок в тюрьме Он находится в тюрьме строгого режима в штате Калифорния. Он позвонил мне оттуда в день рождения, а спустя несколько месяцев начал заваливал меня звонками за мой счет, повторяя, что ему нужно поговорить со мной, поскольку он скучает по мне», — написала автор.

В своих звонках и сообщениях заключенный утверждал, что хочет дружить со своей бывшей невестой, однако та не планирует сближаться с изменившим ей мужчиной, совершившим, к тому же, страшное преступление. Она заблокировала его, однако полагает, что он найдет способ досаждать ей в будущем.

«Я одинока уже почти четыре года. И я больше никому не доверяю, но мое сердце жаждет любви», — печально призналась она.

Ранее пользователи Reddit из числа бывших заключенных американских тюрем поделились мнениями о том, можно ли гарантированно сделать свое пребывание за решеткой безопасным. Многие из них согласились с тем, что на это влияют самые неожиданные и непредсказуемые факторы.