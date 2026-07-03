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17:06, 3 июля 2026Культура

Катя Лель возмутилась требованием не вступать в контакт с инопланетянами

Певица Катя Лель раскритиковала требование согласовывать инопланетные контакты с ООН
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Заслуженная артистка России Катя Лель ответила на рекомендацию не вступать в контакт с инопланетянами без согласования с Организацией объединенных наций (ООН). Ее слова приводит Национальная служба новостей.

Исполнительница хита «Муси-пуси» заявила, что считает это требование странным. По ее словам, представители внеземных цивилизаций сами выйдут на контакт с человечеством.

«Кто устанавливает такие порядки и выбирает эти правила? Я думаю, что решать будут высшие цивилизации, а не ООН», — подчеркнула Лель и добавила, что мнение организации никто не спросит.

Ранее Международная академия астронавтики (IAA) выступила с рекомендацией, согласно которой ученым не следует отправлять ответы внеземным цивилизациям без предварительного согласования их содержания с ООН. В пресс-релизе подчеркивается, что решение о том, отвечать ли на сигнал при подтвержденном обнаружении разумной жизни за пределами Земли, должно приниматься всем человечеством.

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