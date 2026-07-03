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15:50, 3 июля 2026Мир

Медведев прибыл в Иран на похороны верховного лидера

Дмитрий Медведев прибыл в Иран на похороны верховного лидера Али Хаменеи
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Иран на похороны верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Об этом сообщает IRIB.

«Зампред Совбеза РФ прибыл в Иран в качестве специального посланника президента Владимира Путина на прощальную церемонию и похороны погибшего лидера Исламской революции», — говорится в сообщении.

Медведев также на странице в соцсети «Вконтакте» опубликовал кадры своего прибытия в иранскую столицу для участия в траурных мероприятиях.

Ранее в Тегеране начались похороны верховного лидера Ирана Али Хаменеи, гроб с его останками доставлен в религиозный комплекс «Мусалла имама Хомейни».

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