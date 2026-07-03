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18:15, 3 июля 2026Экономика

Москвичам дали инструкцию на случай встречи с борщевиком

Москвичей призвали не пытаться самостоятельно удалять борщевик
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Cyrustr / Shutterstock / Fotodom

Москвичам не следует пытаться самостоятельно удалять борщевик, если тот встретится во дворе, на дороге или в парке. Вместо этого следует сообщить о растении на специальный сайт, отмечается в официальном Telegram-канале сайта мэра Москвы.

Важно помнить, что сок борщевика опасен и при попадании на кожу вызывает тяжелые химические ожоги. О борщевике следует сообщить на портал мэра Москвы. В разделе «Зеленые насаждения» следует выбрать тему «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями», далее указать наличие ядовитых растений на газоне. Также следует отправить фотографию борщевика.

Ранее офтальмолог Владислав Бакеев предупредил, что попадание сока борщевика в глаза может привести к поражению роговицы, образованию рубцов и стойкому ухудшению зрения, а игнорирование этих проблем может вызвать слепоту.

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