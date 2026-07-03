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18:09, 3 июля 2026Экономика

Москвичам назвали порядок действий в непогоду

Москвичей призвали звонить в диспетчерскую при падении деревьев
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

В столице вечером в пятницу, 3 июля, и до утра субботы, 4 июля, ожидается непогода. О том, что жителям столицы делать при неблагоприятных погодных условиях, сообщил официальный Telegram-канал сайта Мэра Москвы.

В отдельных районах возможна гроза, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Москвичам посоветовали быть осторожными на улице, не прятаться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

При затоплении территорий рекомендуется обращаться в управу района, префектуру округа, диспетчерский центр или на портал «Наш город». При падении деревьев также следует обратиться в единый диспетчерский центр, если человеку нужна помощь — в единую справочную службу или скорую помощь. О поломках светофора следует сообщать в контакт-центр «Московский транспорт».

Ранее из-за надвигающейся непогоды в Москве и Подмосковье ввели «желтый» уровень погодной опасности.

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