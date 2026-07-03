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Силовые структуры
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15:48, 3 июля 2026Силовые структуры

Неравнодушные россияне спасли женщину от бывшего возлюбленного с ножом

В Смоленске обвиняемому в попытке расправы над экс-возлюбленной дали 7,5 года колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Смоленске к семи с половиной годам колонии строгого режима приговорили 38-летнего мужчину, обвиняемого в попытке расправы над возлюбленной. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России.

По данным следствия, 16 июля 2025 года в подъезде дома на улице Лавочкина обвиняемый поругался с бывшей возлюбленной и напал на нее с ножом. Он нанес ей не менее пяти ударов ножом, однако довести свой умысел до конца не смог. В дело вмешались неравнодушные прохожие, сбежавшие на истошные крики потерпевшей.

Они не только отбили ее у злоумышленника, но и своевременно вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге уголовник попытался сжечь квартиру бывшей возлюбленной.

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