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17:09, 3 июля 2026Авто

Новинка ворвалась в тройку самых популярных у россиян кроссоверов

Кроссовер Tenet T4L спустя месяц после дебюта ворвался в тройку лидеров в России
Марина Аверкина

Фото: Tenet

В июне 2026 года в России было реализовано 3683 новых кроссовера Tenet T4L, продажи которого стартовали на рынке только в конце мая. Таким образом, модель впервые оказалась в лидерах сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) сразу же после премьеры, пишет «Автостат».

Первую строчку июньского рейтинга вновь занял Haval Jolion с результатом 7870 реализованных машин. На втором месте расположился еще один кроссовер Tenet — T7 (6798 единиц).

Четвертое место досталось внедорожнику Lada Niva Travel (3283). Замыкает пятерку лидеров кроссовер Geely Monjaro (2886).

В десятку наиболее продаваемых SUV по итогам месяца также вошли Belgee X50+ (2681), Changan UNI-S (2607), внедорожник Lada Niva Legend (2511), Mazda CX-5 (2315) и Haval M6 (2187).

Ранее стало известно, что российские автосалоны столкнулись с неожиданно высоким спросом на электрокары из Китая. Повышенное внимание наблюдается как к бюджетным, так и к дорогим комплектациям. По словам исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, при сохранении текущих темпов роста продажи в ближайшей перспективе значительно вырастут.

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