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13:33, 3 июля 2026Бывший СССР

Парламент Армении ограничил право на голосование у части граждан

Национальное собрание Армении ограничило право голоса армян, проживающих за рубежом
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ruslan Harutyunov / Shutterstock / Fotodom

В Национальном собрании Армении ограничили право на голосование граждан, которые проживают за границей. Трансляция заседания парламента доступна на Youtube.

«Право голосовать на парламентских выборах имеют граждане страны, которые по состоянию на 48-й день, а в случае внеочередных выборов и референдумов — на 28-й день, предшествующий дню голосования, находились на территории Армении в течение 366 и более дней из 730», — предложила Алхас Казарян, представившая проект закона.

Такие изменения объясняются тем, что проживающие за рубежом граждане недостаточно знакомы с внутриполитической ситуацией в стране. Инициаторами закона выступили депутаты от партии премьер-министра «Гражданский договор».

Оппозиция выступила против изменений, заявив, что таким образом власти пытаются сократить число избирателей, имеющих право участвовать в референдумах. Отмечается, что эта мера могла бы облегчить принятие конституционных изменений.

В феврале 2026 года президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил Армении условие для подписания мирного соглашения. По мнению Алиева, Ереван должен вычеркнуть из основного закона территориальные претензии к Баку.

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