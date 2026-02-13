Реклама

Алиев поставил Армении условие для подписания мирного соглашения

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Армения для подписания мирного соглашения с Азербайджаном должна внести изменения в Конституцию. Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает в Telegram издание Minval.

«Азербайджан подпишет с Арменией мирный договор сразу после внесения Ереваном изменений в свою конституцию», — заявил азербайджанский лидер.

По мнению Алиева, Ереван должен вычеркнуть из основного закона территориальные претензии к Азербайджану.

Ранее Алиев подписал указ, по которому Баку отправил партию гуманитарной помощи Украине. Она была обеспечена министерством энергетики страны.

