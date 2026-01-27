Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:54, 27 января 2026Бывший СССР

Алиев распорядился отправить помощь Украине

Азербайджан отправил Украине партию гуманитарной помощи
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Grigory Sysoev / Reuters

Азербайджан отправил партию гуманитарной помощи Украины. Об этом распорядился президент республики Ильхам Алиев, передает Caliber.

«Отправка гуманитарной помощи была обеспечена Министерством энергетики на основании соответствующего распоряжения президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева», — указано в сообщении.

Отмечается, что Украине было отправлено электротехническое оборудование с Сумгаитского технологического парка.

Ранее Алиев и президент Финляндии Александр Стубб обсудили развитие отношений Баку и Евросоюза. Встреча президентов прошла в Давосе на Всемирном экономическом форуме 20 января.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о сокрушительном поражении польской бригады НАТО в Донбассе

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    В легализации онлайн-казино увидели серьезные риски

    Владельцы дорогих кроссоверов столкнулись с неожиданной проблемой

    Чистоту пляжей в Анапе оценили

    Стармер испугался гнева Трампа

    Москвичам показали новую станцию метро

    Алиев распорядился отправить помощь Украине

    Уголовное дело в отношении Юлии Тимошенко направили в российский суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok