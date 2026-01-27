Алиев распорядился отправить помощь Украине

Азербайджан отправил Украине партию гуманитарной помощи

Азербайджан отправил партию гуманитарной помощи Украины. Об этом распорядился президент республики Ильхам Алиев, передает Caliber.

«Отправка гуманитарной помощи была обеспечена Министерством энергетики на основании соответствующего распоряжения президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева», — указано в сообщении.

Отмечается, что Украине было отправлено электротехническое оборудование с Сумгаитского технологического парка.

Ранее Алиев и президент Финляндии Александр Стубб обсудили развитие отношений Баку и Евросоюза. Встреча президентов прошла в Давосе на Всемирном экономическом форуме 20 января.