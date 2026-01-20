Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:34, 20 января 2026Бывший СССР

Алиев обсудил со Стуббом развитие отношений с ЕС

Алиев и Стубб обсудили развитие отношений Азербайджана и ЕС
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президенты Азербайджана и Финляндии Ильхам Алиев и Александр Стубб обсудили развитие отношений Баку и Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает Minval.

«Были затронуты перспективы сотрудничества между странами, входящими в группу Nordic-Baltic Eight, и Азербайджаном. В то же время были отмечены перспективы развития отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом», — пишет издание.

Отмечается, что встреча президентов прошла в Давосе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).

Ранее посол Азербайджана в России Рахман Сагиб оглы Мустафаев заявил, что отношения Баку и Москвы в 2025 году успешно развивались практически по всем направлениям, несмотря на обострение, произошедшее после декабря 2024 года, когда произошло крушение самолета Embraer 190 азербайджанской компании AZAL.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США пригрозили покупателям российской нефти огромными пошлинами

    Нобелевские лауреаты дали полезные для кошелька советы

    В России опустели салоны красоты

    Россиян стали обманывать через боты для обмена валют

    Минфин США сообщил об утрате Китаем доступа к венесуэльской нефти

    Россиянам рассказали о правильной подготовке к декретному отпуску

    Устроившую российским звездам тур в Куршевель сеть обвинили в снижении зарплат сотрудникам

    Судья потерял работу из-за сходства с Элвисом Пресли

    Предсказана вероятность новых мощных снегопадов на Камчатке

    Российская восьмиклассница повесила фото на школьном стенде и получила срок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok