Алиев обсудил со Стуббом развитие отношений с ЕС

Алиев и Стубб обсудили развитие отношений Азербайджана и ЕС

Президенты Азербайджана и Финляндии Ильхам Алиев и Александр Стубб обсудили развитие отношений Баку и Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает Minval.

«Были затронуты перспективы сотрудничества между странами, входящими в группу Nordic-Baltic Eight, и Азербайджаном. В то же время были отмечены перспективы развития отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом», — пишет издание.

Отмечается, что встреча президентов прошла в Давосе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).

Ранее посол Азербайджана в России Рахман Сагиб оглы Мустафаев заявил, что отношения Баку и Москвы в 2025 году успешно развивались практически по всем направлениям, несмотря на обострение, произошедшее после декабря 2024 года, когда произошло крушение самолета Embraer 190 азербайджанской компании AZAL.