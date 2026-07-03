Песков обратился к Европе с призывом по Украине после решения по «Северным потокам»

Песков: Говоря о членстве Киева, в ЕС должны учитывать причастность к подрыву Nord Stream

Говоря о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС), страны объединения должны учитывать причастность Киева к подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». С таким призывом к Европе обратился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что решение Германии предъявить обвинения украинцу по делу о подрыве Nord Stream подтвердило информацию, которая была у России с самого начала.

«Все страны ЕС должны учитывать этот кейс, когда они заводят речь о перспективах членства Украины в ЕС, перспективах сближения с ЕС и так далее», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее прокуратура Германии официально предъявила первые обвинения гражданину Украины по делу о диверсиях на газопроводах. По словам представителей ведомства, обвиняемый и его сообщники использовали яхту для перевозки больших объемов взрывчатых веществ, пригодных для военного применения, в международные воды в районе датского острова Борнхольм.