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16:15, 3 июля 2026Забота о себе

Россиянам посоветовали не брать на пляж несколько продуктов

Диетолог Соломатина назвала продукты, которые быстрее всего портятся на пляже летом
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yury Stroykin / Shutterstock / Fotodom

На солнце большинство скоропортящихся продуктов быстро становятся небезопасными: высокая температура создает идеальные условия для бактерий. Об этом Life.ru заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

В первую очередь лучше отказаться от заправленных салатов, особенно с морепродуктами и рыбой, а также от сосисок, вареной колбасы, йогуртов, творожков, мягких сыров и нарезанных фруктов или овощей. Осторожными лучше быть и с кондитерскими изделиями с кремом.

Диетолог посоветовала не брать на пляж алкоголь, сладкие газировки, кофе и крепкий чай. Алкоголь и кофеин обезвоживают организм, а сладкие напитки не утоляют жажду.

Безопасными вариантами для перекуса Соломатина назвала сухофрукты, орехи, сушки, галеты, целые овощи и фрукты с плотной кожурой.

Ранее не любящим воду людям перечислили способы выпивать суточную норму.

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