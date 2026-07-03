Россиянин поехал в Таиланд, отправил тревожное сообщение жене и перестал выходить на связь

Российский турист отправил из Таиланда супруге тревожное сообщение и пропал без вести

Российский турист пропал без вести во время отдыха в Таиланде, перед своим исчезновением мужчина отправил тревожное сообщение жене. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В июне россиянин, работающий в IT-сфере, поехал в страну Азии, чтобы разобраться в чувствах. По словам его супруги Анастасии, в последнее время у пары появились проблемы во взаимоотношениях. 26-летний Максим предложил «сделать паузу».

Пять дней назад мужчина связался с девушкой и попросил взять у его коллеги деньги, чтобы перевести их хозяйке арендованной квартиры «за неудобства» и матери «за транспортировку». После этого мужчина перестал выходить на связь: не отвечает на звонки и сообщения.

Анастасия связалась с волонтерами в Таиланде и попросила организовать поиски мужа. На данный момент известно, в каком городе тот остановился, но сервис, через который он бронировал жилье, отказывается выдать адрес. По мнению супруги, в путешествии Максим оказался в еще большем одиночестве, что сподвигло его отправить такое сообщение.

Ранее россиянка упала с восьмого этажа кондоминиума и не выжила в Таиланде. Ее муж рассказал, что они проживали вместе с годовалым ребенком и поссорились перед трагедией.