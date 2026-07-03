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05:00, 3 июля 2026Из жизни

Секретный китайский космоплан оставил на орбите неопознанный объект

На орбите возле секретного китайского космоплана «Шэньлун» заметили неопознанный объект
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: NicoElNino / Shutterstock / Fotodom

Китайский космический аппарат «Шэньлун» предположительно оставил на орбите загадочный объект. Об этом сообщает издание Space.com.

Секретный космоплан отправился в четвертый полет 6 февраля 2026 года с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби. 22 июня компаня LeoLabs, отслеживавшая обстановку на орбите, заметила появление возле него неопознанного объекта.

«Шэньлун» представляет собой многоразовый космоплан, который выводится в космос с помощью ракеты, а на Землю садится как самолет — на взлетно-посадочную полосу. Изображений аппарата в открытом доступе крайне мало.

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В сентябре 2020 года издание, ссылаясь на китайскую корпорацию China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), сообщило, что Китай осуществил секретный запуск «экспериментального космического корабля многоразового использования».

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